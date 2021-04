In ‘eredivisielab’ op zoek naar vervanger voor Daley Blind

Vier dagen voor de eerste kwartfinale tegen AS Roma, gebruikte coach Erik ten Hag de eredivisie in Heerenveen (2-1 winst) alvast als proeftuin. Het experiment: het vervangen van Daley Blind, de joker van Ajax. ,,Rensch komt het dichtst bij hem in de buurt.”