In het land van betere wijnen dan grasvlaktes, wil Jong Oranje via ‘poule des doods’ naar EK-titel

Oranje hangt van twijfel en onzekerhe­den aan elkaar en gaat in crisis­sfeer de zomer in

De finaleronde van de Nations League in eigen land, dat had een voetbalfeest moeten worden met Oranje als stralend middelpunt. Maar in plaats daarvan gaan Ronald Koeman en zijn spelers in crisissfeer de zomervakantie in. Er zijn momenteel maar weinig zekerheden voor september, als de EK-kwalificatie wordt hervat.