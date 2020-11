Interim-trainer Ultee wil graag door bij Fortuna Sittard

Ultee heeft de leiding gekregen over de hoofdmacht van Fortuna na het ontslag van Kevin Hofland, bijna twee weken geleden. ,,Ja, het is leuk om hier te staan. Alleen de reden niet”, aldus Ultee, die vorig seizoen op papier al de hoofdtrainer was omdat Hofland nog niet over de juiste papieren beschikte. De oud-international volgde toen nog de trainerscursus.

Hofland werd voor dit seizoen aangesteld als hoofdtrainer, met Ultee als zijn assistent. Ultee werkt in Sittard ook als technisch manager. ,,De club heeft vorige week tegen me gezegd: succes in je eentje, je hoort nog van ons. We hebben afgesproken dat ik met de groep ga werken tot aan Feyenoord, daarna gaan we praten hoe het verder gaat.”