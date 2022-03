Internationals Oranje in actie tegen discriminatie: ‘Voetbal is een open uitnodiging’

De voetballers Virgil van Dijk, Sari van Veenendaal, Daley Blind, Dominique Janssen, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Jill Roord, Lineth Beerensteyn, Memphis Depay, Merel van Dongen en Shanice van de Sanden plaatsen persoonlijke boodschappen over dit thema op hun sociale media. Posters van de internationals komen te hangen in onder meer abri’s in de buurt van voetballocaties.

De campagne maakt deel uit van de al langer lopende actie One Love van de KNVB. Daarmee wordt de ‘verbindende kracht van voetbal voor miljoenen mensen uit alle lagen van de samenleving’ benadrukt. Zo droegen de aanvoerders van de nationale ploegen, onder wie Van Dijk (Nederlands elftal) en Van Veenendaal (Leeuwinnen), een band met daarop het logo van One Love.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Shanice Van De Sanden (@svandesanden) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Voetbal is een open uitnodiging. Echt iedereen is er welkom’́’, staat op de poster van Van Dijk. ,,Het is 2022 en niet iedereen is hetzelfde”, aldus Van de Sanden. ,,Ik hou daarvan.” En Frenkie de Jong: “Voetbal is meer dan een sport. Het verbindt ons met elkaar.”

De OneLove-campagne is onderdeel van het in 2020 gelanceerde aanvalsplan Ons Voetbal is Van Iedereen, opgezet door de KNVB, de landelijke competities en de Rijksoverheid. Doel van deze campagne is om discriminatie in het voetbal te bestrijden.