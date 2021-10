Inzakken, ontregelen en tijdrekken als strijdplan tegen top-3 in eredivisie

Iedereen zou eens op Willem Janssen moeten letten in duels als Ajax – FC Utrecht. Hoe vaak hij even subtiel een balletje wegtikt, of de scheidsrechter bezighoudt. Slimmigheidjes als onderdeel van een groter plan om een betere tegenstander te ontregelen en uit de concentratie te halen. Doelman Maarten Paes kreeg geel voor tijdrekken en Adam Maher zocht om de haverklap de confrontatie op met een Ajacied – allemaal voorbeelden van de manier waarop de ploeg van trainer René Hake besloot Ajax te bestrijden. Dat Bas Nijhuis de scheidsrechter was, leek in elk geval in het voordeel van Utrecht te werken.