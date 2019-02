Inzamelingsactie voor opgepakte voetballer

De voormalig international van Bahrein vluchtte in 2014 naar Australië, waar hij politiek asiel kreeg en inmiddels voetbalt voor de club Pascoe Vale FC. Al Araibi verscheen maandag, met zijn voeten geboeid, voor de rechter in Bangkok die zich over het uitleveringsverzoek buigt. ,,Alsjeblieft Australië, laat me niet naar Bahrein sturen. Bahrein zal me niet verdedigen’', riep hij naar verslaggevers. Al Araibi, uitgesproken tegenstander van het regime in Bahrein, vreest daar gemarteld te worden.