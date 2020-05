Is het Nederlands voetbal te snel gestopt? ‘Het is nu wel heel vroeg komkommertijd’

Met het zetten van een punt achter het voetbalseizoen is Nederland in Europa nog altijd één van de uitzonderingen. Nu de grote voetballanden weer begonnen zijn of plannen hebben om te starten, dringt zich dé vraag op: zijn we niet te vroeg gestopt?

Hij was glashelder, op die befaamde 21ste april. Premier Mark Rutte maakte op een persconferentie bekend dat het verbod op alle evenementen waar een vergunning voor nodig is tot 1 september van kracht blijft. Die overheidsmaatregel maakte definitief een einde aan elke aspiratie om de eredivisie nog te hervatten.



Voor veel fans van de eredivisie is het ronduit wrang om te moeten zien dat in Duitsland alweer wordt gespeeld. En dat ook in het zwaar getroffen Italië, Spanje en Engeland plannen worden gemaakt om binnen een maand weer te spelen. Hoe de titelstrijd tussen Ajax, AZ en zelfs Feyenoord was afgelopen, we zullen het nooit weten. Zoals we ook geen antwoord zullen krijgen op de vraag of ADO Den Haag zich nog gered zou hebben.



Ook de initiatieven van AZ, PSV en vooral Ajax om de competitie zo snel mogelijk te beëindigen staan – nu het buitenland voorzichtig weer speelt – in een iets ander daglicht. ,,Het blijft toch raar dat we bij VVV niet mogen voetballen en dertig kilometer verderop in Mönchengladbach wel”, zegt Mario Been (56). ,,Natuurlijk is het een ander land, maar Groningen en Twente liggen ook dicht bij Duitsland. Ik vind het heel erg jammer dat de competitie hier niet is doorgegaan. Er was nog een hoop te vergeven, het beloofde een fantastisch slot te worden.”

Als analist van FOX Sports staat voetbal in het leven van de oud-speler en -trainer van Feyenoord nog altijd centraal. Ook in zijn omgeving merkt Been het belang van live sport. ,,Mensen zijn er bezeten van en missen het nu. Met wie ik ook praat, iedereen vindt het jammer dat het hier niet weer begint.”

Dat neemt niet weg dat Been het besluit om te stoppen wel kan begrijpen. Nu het zo is, kijkt hij liever vooruit. ,,Want we moeten het er nu mee doen. De beslissing is genomen. Je kan ook niet de gezondheid op het spel zetten. In juni mogen we weer meer naar buiten. Gaat dat goed dan kunnen we dadelijk misschien weer sneller beginnen.”

Zo snakt elke liefhebber ondertussen naar een potje in de eredivisie. ,,Zou dat niet lekker zijn?’’ vraagt oud-scheidsrechter Mario van der Ende (64) zich hardop af. ,,Toch zou ik niet willen zeggen dat we te vroeg gestopt zijn. We hebben met een gezondheidscrisis te maken. Ik kan me er wel in vinden dat het on hold is gezet.”

Doods

Net als Been vermaakt Van den Ende zich bij gebrek aan beter met Duits voetbal. Vooral wanneer topploegen als Bayern München en Borussia Dortmund spelen, zoals dinsdag tegen elkaar. Maar hij heeft zo zijn bedenkingen bij de uitvoering: ,,Zo’n bandje met stadiongeluiden is wel een verbetering, maar beleving is uiteindelijk door niks te vervangen. Het is doods, surrogaat”, zegt de oud-arbiter.

Onder de fans leeft helemaal geen breed gevoel dat we in Nederland te vroeg gestopt zijn met de eredivisie. ,,Het is slap om achteraf te zeggen dat we hadden moeten wachten. Voor supporters heeft voetballen zonder publiek ook niet veel waarde”, zegt Matthijs Keuning. De voorzitter van Supporterscollectief kijkt dus zeker niet met jaloezie naar het Duitsland. ,,Een meerderheid van de Nederlandse fans vindt dat het zo niet hoeft.”