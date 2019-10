Jaap Stam stapt op zónder afkoopsom

Video Krul hoopt op terugkeer in Oranje: ‘Ze houden me zeker nog in de gaten’

21:01 Tim Krul hoopt nog steeds terug te keren onder de lat bij het Nederlands elftal. De 31-jarige keeper uit Den Haag is bezig aan een goed seizoen in de Premier League bij Norwich City, waarmee hij vorig seizoen kampioen werd in het Championship.