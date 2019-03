Jan de Jong: Als je ziet wat er de laatste maanden gebeurt, doet dat je wat

Van Geel zelf geeft aan dat de negativiteit van de buitenwereld rondom zijn persoon de hoofdreden is geweest om dit besluit te nemen. Ook De Jong baalt van die negativiteit. ,,Als je ziet wat er de afgelopen maanden gebeurt, vind ik dat erg jammer. Dat doet je wat. Voor een deel vind ik het ook onterecht", stelt De Jong. ,,We kunnen hier hartstikke goed tegen kritiek. Maar de vorm en de inhoud: dat is soms op het onbeschofte af. Ik vind dat we dat met z'n allen nooit moeten accepteren en gewoon moeten laten worden. Je mag het met elkaar oneens zijn, kritiek mag je uiten, heel graag zelfs, daar wordt iedereen beter van, maar de vorm kan echt heel anders.”



De Jong zegt dat de samenwerking tussen hem en Van Geel uitstekend was. ,,Martin is uiterst betrouwbaar en integer. Hij deelt alles en zegt altijd en overal hetzelfde. Dat is een zeldzaamheid in het voetbal. We hadden samen vertrouwen in de toekomst en hebben ook een plan voor de toekomst. Maar in topsport is het niet alleen hoe je kunt uitdelen, maar ook hoe je kunt incasseren. Je moet verder.”