Jan Kromkamp: Ik voelde dat er iets moois ging gebeuren

Het eredivisieseizoen 2006-2007 is er voor de rechtsback één om nooit meer te vergeten. ,,In de eerste helft van dat seizoen draaiden we heel goed. We wonnen twaalf wedstrijden op rij en bekerden door in de Champions League door Arsenal te verslaan. Na de winterstop ging het bergafwaarts en begonnen we punten te morsen. De een-na-laatste wedstrijd in de competitie hadden we alles in eigen hand. We moesten winnen tegen FC Utrecht om de concurrentie op een afstand te houden. Door een late gelijkmaker speelden we 1-1 waardoor we niet meer werden gezien als titelfavoriet.''