Jans waarschuwt zijn collega’s: ‘Ik blijf zingen’

Jan Streuer is er duidelijk over, hij kon Ron Jans weinig bieden voor komend seizoen bij FC Twente. „Er is weinig geld, we kunnen geen transfersommen betalen en geen hoge salarissen”, zegt hij vanmiddag tijdens de perspresentatie van de nieuwe trainer. „Alles is weg, het is een hele klus. Maar ik was niet bang om erin te stappen en Ron ook niet.”



Jans lacht: „Vrijdag heb ik vier uur met Jan gesproken, maandag zijn we opnieuw in gesprek gegaan. Ik had me voorbereid op de situatie bij Twente, maar dat het zo erg was en er zoveel te doen is, wist ik niet. Toch wil ik dit doen. Het is mooi om in het diepe gegooid te worden, om aan de slag te gaan. We vliegen er in, gaan aan de slag, ik sta echt te popelen.”