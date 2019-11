Janssen onder de indruk van Ajax: ‘Ik ben nog nooit zo weggespeeld’

,,We deden niet veel anders dan tegen PSV toen we met 3-0 wonnen”, zei Janssen. ,,Maar Ajax combineerde zo snel. Steeds weer waren we te laat. Iedere keer weer die steekbal tussen de linies door. En ze waren nog fel ook. Zij spelen op het niveau van de Champions League. Je ziet hoe snel ze handelen. Dat zijn wij niet gewend in de eredivisie. Zij steken er een paar maatjes bovenuit. Wij zijn hier echt afgeschminkt. En dat kwam echt door Ajax. Wij hadden dingen beter kunnen doen, maar als Ajax zo gas geeft dan is er voor ons geen houden aan.”