Japanse club wil NAC-topscorer Ralf Seuntjens per direct overnemen

In de herfst van zijn carrière kan Ralf Seuntjens een bijzonder hoofdstuk toevoegen aan zijn voetballeven. Na ruim een decennium in de eerste divisie ligt voor de bijna 33-jarige Bredanaar een ticket klaar om naar Japan te vliegen. Ingewijden sluiten niet uit dat Seuntjens zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor NAC.

Twee maanden voor het einde van de competitie wil een club van het derde niveau in Japan (J3 League) Seuntjens per direct inlijven. Zijn zaakwaarnemer heeft de belangstelling bij NAC gemeld. En NAC bevestigt weer de Japanse interesse in Seuntjens, maar wil inhoudelijk nog niet reageren. De Japanners hebben inmiddels een bod uitgebracht, maar van een akkoord was tot vandaag nog geen sprake.

NAC is bereid mee te denken met Seuntjens, die met elf goals en negen assists erg belangrijk is voor de club uit Breda. Mits de transfersom enkele tonnen bedraagt. Als de clubs eruit komen, staat niets meer een vertrek van Seuntjens naar het land van de rijzende zon in de weg. Omdat aankomend weekend de J3 League van start gaat, is het niet ondenkbaar dat Seuntjens vrijdag aan de kant wordt gehouden als De Graafschap op bezoek komt in Breda.