Jasper Cillessen en Ajax-trio ontbreken bij definitieve selectie Oranje, Tijjani Reijnders wél opgeroepen

Cillessen kende een ongelukkig einde van het eredivisieseizoen met blunders tegen onder meer Vitesse en SC Heerenveen. De 34-jarige doelman, goed voor 65 interlands, is dan ook buiten de Oranje-selectie gelaten door bondscoach Ronald Koeman, die eerder al aangaf zich zorgen te maken om de blunders van Cillessen . ,,Dat het een keertje gebeurt, kan iedere keeper overkomen. Maar ik schrok meer van de laatste goal tegen Heerenveen. Dat is ook een stukje onzekerheid en vertrouwen dat hij als keeper op dit moment mist. Maar hij is natuurlijk niet gelijk uit beeld. Als hij in vorm is, is hij een potentiële keeper voor Oranje.”

Ajax-trio betaalt tol voor matig seizoen

Final Four Nations League

Oranje speelt tussen 14 en 18 juni de Final Four van de Nations League. Nederland bereikte de Final Four door in de Nations League-groep met België, Polen en Wales eerste te worden. In een deelnemersveld van vier ploegen is Nederland - Kroatië op 14 juni in de Kuip een halve finale, net als Italië - Spanje op 15 juni in de Grolsch Veste in Enschede. De twee winnaars spelen de Nations League-finale op 18 juni in de Kuip. Eerder op die zondag wacht voor de verliezers van de halve finales de strijd om plaats 3 en 4 in Enschede.