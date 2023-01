Jens Toornstra na goal tegen oude liefde Feyenoord: ‘Ik wilde juichen met respect’

Jens Toornstra had in de kraker tussen Feyenoord en FC Utrecht maar drie minuten nodig om te scoren tegen zijn oude ploeg. Juichen deed hij niet, maar het doelpunt was wel goed voor uiteindelijk een gelijkspel (1-1). ‘Ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald.’

,,Hij legt hem fantastisch neer", zei Toornstra bij ESPN als hij de beelden van zijn openingstreffer terug ziet. Bas Dost gaf met een hakje een prachtige assist, waarna Toornstra makkelijk kon afronden. Juichen deed hij vervolgens niet. ,,Ik had van tevoren al gezegd: als ik scoor wil ik juichen met respect. Ik ben nooit zo'n uitbundige juicher geweest, dus dit ging op een natuurlijke manier.”

Feyenoord kwam via invaller Alizera Jahanbakhsh in de 90ste minuut nog langszij, maar erg ontevreden was Toornstra niet. ,,Ik denk dat we 70 minuten lang goed verdedigd hebben en weinig hebben weggegeven. Je moet op de juiste momenten scoren en dat hebben we gedaan. We kregen in de allerlaatste minuut nog een kans en als je die maakt ga je met een winst het veld af. Ook toen Feyenoord ging drukken gaven we weinig grote kansen weg. 1-1 tegen de koploper is denk ik een prima resultaat.”

Blij met debuut

Die mening deelde debuterende trainer Michael Silberbauer, al zag hij ook de kansen op de winst. ,,Het was een goede wedstrijd, we konden voor de winst gaan. Ik denk dat er meer in zat als we kalmer waren geweest en meer geluk hadden gehad. Dan had de 2-0 kunnen vallen. Dat deden we niet en daardoor kon Feyenoord alles geven voor de gelijkmaker.”

Over het algemeen is de kersverse trainer tevreden over de inzet en het spel van zijn team. ,,Met de tijd die we hadden kan ik niet meer van de jongens verwachten. Je moet er veel energie in stoppen als je wil stijgen in de competitie, en dat doen ze. Het is een goede groep. We kunnen het veel over voetbal hebben en ze overleggen ook met elkaar.”