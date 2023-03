Jeremie Frimpong sprak niet met Ronald Koeman over afwijzing: ‘Aan mentaliteit is niets veranderd’

Frimpong maakte op het wereldkampioenschap in Qatar geen minuten en dus kan de vleugelverdediger ook nog altijd kiezen voor een interlandcarrière bij Ghana. Dat speelt, ondanks kritische woorden van Koeman, niet door het hoofd van de speler van Bayer Leverkusen.

Toen de bondscoach in een persconferentie gevraagd werd waarom Frimpong wel in de voorselectie zat, maar niet was opgeroepen, antwoordde hij: ,,Dat heeft vooral te maken met het systeem. Als je hem ziet spelen, past hij niet in mijn systeem. Hij speelt meer als een rechtsbuiten dan als rechtsback. Ik heb hem weleens zien spelen als verdedigende rechtsback. Ik heb twijfels over zijn verdedigende kwaliteiten.”

Frimpong wil zich blijven verbeteren

Frimpong stelt bij Bild op het veld hard te blijven werken: ,,Ik ga door en probeer mijn verdedigende spel te verbeteren. In het voetbal is er altijd iets dat beter kan. Er zijn nog veel dingen die ik moet verbeteren, niet alleen mijn verdediging. Ik werk elke dag om een ​​betere speler te worden.” Contact met Koeman over zijn afwijzing had hij niet.

Jeremie Frimpong is behoorlijk goed op dreef voor Bayer Leverkusen dit seizoen.

De 22-jarige Nederlander met Ghanese roots hoopt in de toekomst wel weer in aanmerking te komen voor een plek bij Oranje. ,,Aan mijn mentaliteit is niets veranderd. Mijn droom is om voor Nederland te spelen", aldus Frimpong, die de Ghanese bond opnieuw zal teleurstellen als ze weer aankloppen. ,,Ik denk niet aan het spelen voor een ander land. Voor mij draait alles om Nederland. Zoals ik al zei, ik werk aan mijn verdedigende spel en hoop dat het op een dag lukt om voor Nederland te spelen.”

In Duitsland maakt Frimpong indruk op de rechtervleugel. In 25 competitiewedstrijden kwam hij dit seizoen al zeven keer tot scoren en leverde hij vijf assists af. In Europa kwam hij in zowel de Champions League als de Europa League ook nog eens tot twee beslissende voorzetten.