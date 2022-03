Jeremie Frimpong ziet debuut in Oranje in rook opgaan na zware blessure

Dispensa­tie voor Tyton: Ajax mag doelman opstellen tegen Benfica

Trainer Erik ten Hag kan Przemyslaw Tyton opnemen in zijn selectie voor het thuisduel van Ajax met Benfica van dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League. De Poolse keeper is speelgerechtigd, zo bevestigt een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

14 maart