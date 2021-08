Jeugd krijgt in Zwolle de kans van ‘nieuwe’ PEC-trainer Langeler

PEC won in de voorbereiding slechts twee van de acht wedstrijden. Vandaar ook dat Art Langeler, begonnen aan zijn tweede termijn als trainer van de Zwollenaren, niet echt content was. Ja, hij was opgelucht dat vlak voor de start van het seizoen iedereen fit is gebleven. Maar hoe zijn ploeg deze oefencampagne, waarin alleen werd gewonnen van Helmond Sport (3-0) en Cambuur (2-1), met de kansen omsprong, zit hem niet lekker.

Het is niet voor niets dat PEC, dat deze zomer Siemen Voet (Club Brugge), Kostas Lamprou (RKC), Gervane Kastaneer (Coventry City), Mees de Wit (Sporting Lissabon), Jasper Schendelaar (AZ) en Mark Pabai (FC Utrecht) aantrok, nog minimaal twee aanvallers hoopt te halen. Waarbij de voorkeur uitgaat naar vleugelspelers die op de beide flanken inzetbaar zijn.

Dat zal niet alleen het elftal wat lucht geven, maar ook de supporters. Na een wisselvallig seizoen, met het ontslag van trainer John Stegeman en de teleurstellende dertiende plaats, hunkeren zij ernaar om weer eens naar boven te kijken op de ranglijst.

Volledig scherm Slobodan Tedic is een speler om dit seizoen op te gaan letten. © Pro Shots / Niels Boersema

PEC mikt op een plek in de middenmoot. En dat moet haalbaar zijn, denkt Langeler, die deze zomer liefst twaalf spelers zag vertrekken, onder wie Thomas Lam, Mike van Duinen en Reza Ghoochannejhad. ,,Als we een geweldig seizoen draaien, moeten we in de buurt kunnen komen van een play-offplek. Als we een heel slecht seizoen draaien, moeten we vijftiende kunnen worden.”

Dan zou het wel fijn zijn als Kenneth Paal in Zwolle blijft. Na zijn goede seizoen werd de linksback in verband gebracht met verschillende clubs, waaronder Barnsley en AZ. Daarnaast houdt PEC rekening met het vertrek van Yuta ­Nakayama, de Japanse controleur die onlangs met zijn land vierde werd op de Olympische Spelen in Tokio.

­Nakayama’s vervanger staat in elk geval al klaar: Thomas van den Belt. De 20-jarige verdedigende middenvelder kreeg aan het einde van het vorige seizoen al de nodige speelminuten van interim-trainer Bert Konterman. Dat zal onder Langeler niet anders zijn.

De coach, onder meer geassisteerd door Dwight Lodeweges, wil sowieso meer jeugdspelers een kans geven. Het was dan ook geen toeval dat onlangs in de slotfase tegen Fenerbahçe (2-2) liefst acht talenten op het veld stonden, onder wie Rav van den Berg (17), Samir Lagsir (18), Jarno Westerman (19) en Daijiro Chirino (19).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © DPG Media

Speler om op te letten: Slobodan Tedic (21)



De aanvaller kende een ongelukkig eerste jaar in Zwolle. Hij kreeg niet alleen corona en twee enkelblessures, maar liep ook een klaplong op, waardoor hij niet verder kwam dan 15 wedstrijden en 2 doelpunten. Nu Slobodan Tedic, de huurling van Manchester City, weer pijnvrij is, wordt veel van hem verwacht. Zelf gaat de Serviër voor minimaal 10 treffers.