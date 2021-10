Jeugdopleiding Ajax voert ranglijst aan met meeste spelers in Europese competities

PS­V-trai­ner Schmidt niet ziek van pak slaag: ‘Iedereen ziet dat Ajax meer kans heeft op de titel’

24 oktober PSV-trainer Roger Schmidt was teleurgesteld, maar niet ontroostbaar na de 5-0 afstraffing van PSV in de Johan Cruijff Arena. Volgens de trainer waren er genoeg redenen aan te wijzen waarom de topper voor zijn ploeg niet liep zoals hij vooraf had gehoopt.