Jeugdwedstrijd gestaakt en rode kaart voor trainer Jhonny van Beukering

AZ ziet achterka­mer­tjes­po­li­tiek en voorkeurs­be­han­de­ling binnen de KNVB en eist onderzoek

AZ stapt mogelijk naar de rechter als de KNVB geen onafhankelijk onderzoek laat doen naar beleidsbepalers binnen de voetbalbond. Dat heeft de club laten weten in een uitgebreide brief, die in handen is van Vandaag Inside en de NOS. De club beticht de voetbalbond ervan dat Ajax, PSV en Feyenoord een voorkeurspositie zouden hebben bij de bond.