João Virginia uitblinker van het weekend, Xavi Simons terug aan kop in spelersklassement

João Virginia kreeg voor zijn optreden in Deventer voor de tweede keer een 8. Dat terwijl de Cambuur-keeper nog een weinig overtuigende seizoenstart kende. Zo zorgde een flater tegen AZ nog voor de nederlaag tegen die ploeg.



Xavi Simons herpakte zijn koppositie van het algemeen klassement met de 7 die hij kreeg voor zijn optreden in Heerenveen, waar PSV met 0-1 won. In die wedstrijden waren matchwinner Cody Gakpo, verdediger André Ramalho en Heerenveen-keeper Andries Noppert de andere uitblinkers met een 7,5.