Joey Kooij gaf tweede geel bij Feyenoord - FC Groningen voor ‘onsportief gedrag’

Over die beslissing van Kooij in de wedstrijd tussen eredivisie-koploper Feyenoord en FC Groningen (1-0) was nogal wat te doen. Volgens Groningen had Määttä niets verkeerd gedaan, maar de scheidsrechter beoordeelde het als onsportief gedrag en gaf dus een gele kaart.

Määttä werd kort na rust bij een stand van 0-0 met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Hij was aan het einde van de eerste helft al bestraft vanwege tijdrekken. In de 52ste minuut schoot Määttä vlakbij de zijlijn de bal tegen de voor hem op de grond gevallen Alireza Jahanbakhsh aan. Enkele Feyenoord-spelers reageerden boos op die actie van de linkervleugelspeler. Kooij trok resoluut geel en stuurde Määttä weg. Met tien man ging FC Groningen vlak voor tijd onderuit (1-0).

Trainer Dennis van der Ree zei na afloop zich ‘bestolen’ te voelen door de arbitrage. ,,Volgens mij was dit een gewoon duel”, zei de coach van Groningen. ,,Jahanbakhsh viel en Isak probeerde via hem een ingooi te krijgen. Daar krijgt hij dan zijn tweede gele kaart en dus rood voor. Ik heb echter niet gehoord dat er op dat moment al gefloten was, het spel ging gewoon door. De grensrechter vlagde ook voor een ingooi. Of ik me bestolen voel? Behoorlijk ja. Feyenoord kreeg de wedstrijd in de schoot geworpen door die rode kaart.”