Joey Veerman beklaagt zich over positie: ‘Ik speel liever op 8 dan op 10'

,,Ik speel liever op 8. Daar kan ik meer doen, als ik iets lager kom op het middenveld kan ik het spel meer naar me toe trekken. We hebben ook niet genoeg gecreëerd, dat klopt. Maar Rangers al helemaal niet, of zie ik dat verkeerd?” vroeg Veerman zich af bij RTL7, waarna hij erop gewezen werd dat Rangers naast de goal ook nog de lat raakte en dat doelman Walter Benítez twee reddingen moest verrichten. ,,Ah ja, dat klopt. Maar toch vind ik het niet fair dat zij de Champions League in gaan, ik vond ons beter over twee wedstrijden.”

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was na afloop rustig. ,,Het is duidelijk wat de situatie is: we spelen geen Champions League, maar Europa League, dat is de harde en pijnlijke conclusie na vandaag. We moeten nu niet gaan wijzen naar anderen. Iedereen heeft fouten gemaakt, het was onrustig. In de rust moest Luuk er helaas af nadat het in zijn kuit schiet na die kans kort voor rust. Dat is een zware aderlating voor ons. In de tweede helft krijgen we nog wel een aantal kansen. Door een eigen fout verliezen we uiteindelijk. Met z'n allen moeten we daar verantwoordelijkheid voor nemen. We moeten in de competitie de draad weer oppakken.”