Joey Veerman en Jesper Karlsson de uitblinkers, Henk Veerman krijgt laagste cijfer

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 25 van de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Joey Veerman solliciteert met zijn huidige vorm bij PSV naar een plekje in de selectie van het Nederlands elftal hoewel hij dat zelf nog wat te vroeg vindt. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Heracles.

Net als AZ-aanvaller Jesper Karlsson die nu de vedette is van AZ door voor het tweede achtereenvolgende weekeinde twee keer te scoren. Luuk Brouwers laat zich gelden bij Go Ahead Eagles. De middenvelder scoorde fraai en kreeg een 8 voor zijn optreden tegen FC Utrecht.



FC Utrecht-spits Henk Veerman kreeg het laagste cijfer van het weekeinde. De Volendammer kon tegen Go Ahead Eagles geen potten breken en kreeg een 4. Heerenveen zit in zwaar weer en veel spelers zijn uit vorm. Tegen Willem II kwamen Lucas Woudenberg en Siem de Jong niet verder dan een 4,5.

Go Ahead Eagles – FC Utrecht 1-1

Go Ahead Eagles: Noppert 7; Martina 6 (62. Heil -), Idzes 6,5, Nauber 7, Kuipers 6,5; Deijl 6,5, Brouwers 8 (62. Lucassen -), Rommens 6,5; Oratmangoen 7, Cordoba 6,5 (84. Botos -), Lidberg 6,5 (84. Cardona -).

FC Utrecht: De Keijzer 6; Ter Avest 5, Van der Maarel 5,5 (63. Mahi, -), Van der Hoorn 5,5, Warmerdam 5,5; Maher 6, Timber 6; Sylla 6, Van de Streek 5,5, Ramselaar 6 (84. Boussaid -), Veerman 4 (46. Douvikas 6).

Scheidsrechter Makkelie: 7

Man of the match: Luuk Brouwers is een van de belangrijkste spelers van revelatie Go Ahead Eagle. De middenvelder maakte tegen FC Utrecht alweer zijn zevende goal van het seizoen.

Volledig scherm Iñigo Córdoba (l) in duel met Adam Maher. © Pro Shots / Niels Boersema

Willem II – Heerenveen 0-0

Willem II: Wellenreuther 6; Owusu 5, Dammers 6,5, Heerkens 6,5, Köhn 5; Crowley 7,5 (87. Roemeratoe -), Saglam 6,5 (87. Kabangu -), Saddiki 6,5; Köhlert 6,5, Hornkamp 5, Svensson 5 (74. Nunnely -).

Heerenveen: Mulder 7; Van Ewijk 5, Van Beek 6,5, Dresevic 6, Woudenberg 4,5; Halilovic 5,5, Haye 6, De Jong 4,5 (64. Musaba -), Madsen 5 (73. Tahiri -); Sarr 5,5 (90. Van der Heide -), Van Hooijdonk 5 (73. Stefanovic -).

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Met de komst van Dan Crowley is Willem II nog niet gaan opleven maar de voormalige Arsenal-speler is wel bijna elke wedstrijd de beste speler aan Willem II-zijde.



Volledig scherm Milan van Ewijk (l) in duel met Ché Nunnely. © Pro Shots / Toin Damen

Feyenoord – FC Groningen 1-1

Feyenoord: Bijlow 6; Pedersen 6 (82. Geertruida -), Trauner 7, Senesi 6 (72. Nelson -), Malacia 6; Aursnes 7, Til 5 (72. Toornstra -), Kokcu 6; Jahanbakhsh 5 (56. Walemark 6), Linssen 5 (56. Dessers 7), Sinisterra 6.

FC Groningen: Leeuwenburgh 7; El Hankouri 6 (89. Postema -), Te Wierik 6,5, Kasanwirjo 7,5, Van Hintum 7, Meijer 6,5 (75. Sverko -); Duarte 6,5, Suslov 6,5 (89. Matuta -), Abraham 6 (70. Dankerlui -); De Leeuw 7 (70. Ngonge -), Strand Larsen 6.

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: Neraysho Kasanwirjo was een van de verdedigers van FC Groningen die de aanvalsdrang van Feyenoord weerstond. De door Ajax opgeleide Amsterdammer is een talent om in de gaten te houden.

Volledig scherm Cyriel Dessers (l) kopt maar scoort geen tweede goal tegen FC Groningen. © Pim Ras Fotografie

PSV – Heracles 3-1

PSV: Drommel 6; Mauro Júnior 6,5 (84. Obispo -), Teze 6,5, Boscagli 6, Max 6; Sangaré 6, Gutiérrez 7; Götze 7 (83. Doan -), Madueke 6 - Vinícius 6, Veerman 8 (89. Bakayoko -) ; Zahavi 5,5 (59. Gakpo 7).

Heracles: Bucker 6,5; Fadiga 5,5, Sonnenberg 5, Knoester 5, Quagliata 5, Hoogma 5, Ouahim 5 84. Sierra -), De La Torre 5; Laursen 5,5 (84. Lunding -), Bakis 5 (63. Armenteros -), Basacikoglu 5 (64. Hansson -).

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man of the match: Joey Veerman voelt zich steeds beter thuis bij PSV. Tegen Heracles opende hij de score terwijl hij midweeks in het bekertoernooi ook al trefzeker was. Voor Oranje komt het nog te vroeg vindt hijzelf.

Volledig scherm Joey Veerman. © ANP

FC Twente – Cambuur 1-0

FC Twente: Unnerstall 6.5, Brenet 6,5, Pleguezuelo 6.5, Pröpper 6,5., Smal 6,5, Zerrouki 6,5, Sadilek 6,5, Vlap 7 (90. Bosch -), Rots 6 (89. Limnios -), Van Wolfswinkel 6, Misidjan 6,5 (89. Cleonise -).

Cambuur: Stevens 6,5 (82. Bos -); Ter Heide 5 (73. Van der Meer), Mac-Intosch 5 (46. Tol 6), Schouten 6, Bangura 5,5, Jacobs 5 (64. Breij -), Maulun 5, Paulissen 5, Sambissa 5 (46. Joosten 5), Boere 6, Kallon 5,5.

Scheidsrechter: Van der Eijk: 6.

Man of the match: Juist tegen Cambuur blonk Heerenveen-telg Michel Vlap uit. Hij was de gevaarlijkste aanvaller aan Twente-zijde.

Volledig scherm Michel Vlap. © Pro Shots / Ron Jonker

Ajax – RKC 3-2

Ajax: Onana 5,5; Rensch 5,5 (70. Tagliafico -), Schuurs 6, Martínez 6, Blind 5; Álvarez 5,5 (81. Kudus -), Gravenberch 5 (62. Klaassen -), Berghuis 5,5; Antony 6,5, Haller 7, Tadic 6.

RKC: El Maach 6,5; Gaari 5, Adewoye 5,5 (80. Mulder -), Van den Buijs 5, Touba 5,5, Wouters 5; Bakari 5 (59. Daneels 5), Anita 5, Van der Venne 5,5 (69. Oukili -); Odgaard 6,5, Kramer 6 (80. Kuijpers -).

Scheidsrechter Higler: 6,5.

Man of the match: Sebastien Haller dacht zijn team met twee treffers naar een simpele overwinning te leiden maar niks bleek minder waar. Door zijn treffers bewees hij wel weer zijn status als topscorer van de eredivisie.

Volledig scherm Sébastien Haller. © Pro Shots / Toon Dompeling

NEC – AZ 1-3

NEC: Branderhorst 5; Van Rooij 6, Guth 6,5, Odenthal 5,5, El Karouani 6; Schöne 6,5, Barreto 6 (70. Proper -), Duelund - (23. Verdonk 6); Okita 5, Akman 6 (83. Bronkhorst -), Mattsson 5 (83. De Wolf).

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6, Martins Indi 6,5, Witry 6,5; Reijnders 6,5, De Wit 5,5, (64. Sowah -), Clasie 6,5; Evjen 6,5, Pavlidis 5,5 (64. Aboukhlal -), Karlsson 8 (87. Beukema -).

Scheidsrechter Nijhuis: 5.

Man of the match: Jesper Karlsson was net als vorige week tegen Feyenoord de grote man bij AZ met twee goals. De Zweed heeft nu al meer gescoord dan vorig seizoen en staat achter Sebastien Haller tweede op de lijst van topscorers.

Volledig scherm Jesper Karlsson. © Pro Shots / Stefan Koops

Fortuna Sittard – PEC Zwolle 0-1

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 6, Angha 5,5, Samaris 6 (81. Botaka -), Siovas 5,5, Cox 6; Rienstra 6 (89. Noslin -), Flemming 6,5, Duarte 5,5; Benschop 6, Gladon 5,5 (61. Semedo -).

PEC Zwolle: Lamprou 6; Van der Werff 6, Van Polen 6, Nakayama 6,5, Anderson 6 (73 Van Wermeskerken -); Van den Belt 5,5 (90. Voet -), Saymak 6 (73. Paal -), Clement 6 (73. Kastaneer -), De Wit 7; Darfalou 6,5, Redan 6 (89. Strieder -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5.

Man of the match: In de kelderkraker tussen Fortuna en PEC Zwolle was Mees de Wit de beste voetballer. De middenvelder is een van de spelers die ervoor hebben gezorgd dat PEC Zwolle geen hekkensluiter meer is.

Volledig scherm Mees de Wit namens PEC Zwolle in duel met Fortuna Sittard-speler Mickaël Tirpan. © Pro Shots / Marcel van Dorst