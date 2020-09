Joey Veerman in beeld bij Southampton

De 21-jarige middenvelder staat in de belangstelling van Southampton. De Engelse middenmoter uit de Premier League zag Veerman de eerste competitiewedstrijden uitblinken in de eredivisie en wil mogelijk deze dagen zakendoen met Heerenveen.



Logischerwijs zit Heerenveen niet te wachten op een vertrek van Veerman. Wat in het voordeel speelt van de club is de contractduur van de Volendammer. Heerenveen verlengde onlangs de verbintenis van Veerman tot de zomer van 2024. Een vertrek is alleen denkbaar als Southampton een bedrag wil betalen dat vermoedelijk nóg hoger ligt dan de 12 miljoen waarvoor Chidera Ejuke onlangs vertrok naar CSKA Moskou.