Joey Veerman mag naam van zoon Henk Veerman vertellen: ‘Hij heet Joe Veerman, echt waar’

Heerenveen-captain Henk Veerman ontbrak vanavond omdat hij en zijn vrouw een tweede kind zouden krijgen. Dat gebeurde al tijdens de wedstrijd. Bij de afwezigheid van Henk mocht Joey Veerman de aanvoerdersband vanavond dragen bij Heerenveen en dus moest hij na de wedstrijd ook ESPN te woord staan. ,,Ik heb gehoord dat hij Joey gaat heten als het een jongen wordt", zei hij tegen Fresia Cousiño Arias, die dat niet kon of wilde geloven.



Veerman ging daarna richting kleedkamer, maar kwam even later nog even terug voor de camera van ESPN. ,,Henk zijn vrouw is bevallen van een zoontje. Hij heet Joe Veerman. Dat vind ik wel mooi. Een paar maanden geleden belde zijn vrouw al toen we samen in de auto zaten. Ik dacht toen dat ze een geintje maakten. Nou ja, hij heeft de Y eraf gehaald. Het is Joe geworden. Ik vind het prachtig. Het wordt vast een talent.”