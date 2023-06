John Heitinga laat van zich horen na vertrek bij Ajax: ‘Streven is om terug te keren’

John Heitinga heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn vertrek bij Ajax. Twee weken nadat de clubicoon van de clubleiding te horen kreeg volgend seizoen niet langer als hoofdtrainer voor de groep te staan, is besloten definitief uit elkaar te gaan. Er is overeenstemming bereikt over het ontbinden van het contract, dat nog liep tot medio 2025.

‘Dank voor jullie jarenlange support, Ajacieden', schrijft Heitinga op zijn Twitter-account. ‘Met in het bijzonder het laatste half jaar. Ik vertrek met gemengde gevoelens, maar wel met het streven om terug te keren. Ik wens alle Ajacieden een fantastisch seizoen en weet: eens een Ajacied, altijd een Ajacied!', besluit de oud-verdediger in zijn bericht.

Heitinga was sinds 2021 trainer van Jong Ajax. De voormalig international volgde in januari de ontslagen Alfred Schreuder op bij het eerste elftal. Heitinga hoopte op een definitieve aanstelling als hoofdtrainer, maar Ajax koos voor Maurice Steijn. Die krijgt Said Bakkati en Hedwiges Maduro als assistenten.

,,De clubleiding is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club, hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan gaan geven en wenst hem daarbij veel succes”, meldde Ajax.

Trainerscarrière

De 39-jarige Heitinga kwam als voetballer jarenlang uit voor de club waar hij in 2001 zijn profdebuut maakte. In 2008 maakte hij de overstap naar Atlético Madrid om via Everton, Fulham en Hertha BSC terug te keren op het oude nest en er in het seizoen 2015/2016 af te zwaaien.

Meteen daarna begon hij in Amsterdam aan zijn trainerscarrière. Na het leiden van Onder 18 en Onder 19 werd de voormalig verdediger in 2021 doorgeschoven naar Jong Ajax. Door het ontslag van Schreuder werd er begin dit jaar een beroep op hem gedaan om het stokje over te nemen bij de hoofdmacht.

Onder leiding van Heitinga kwam Ajax niet verder dan de derde plaats, waardoor de club komend seizoen is veroordeeld tot deelname aan de Europa League. In de finale van de KNVB-beker verloor Ajax van PSV.

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's