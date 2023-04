John Heitinga na dramatische middag bij PSV: ‘Zij waren veel effectiever dan wij’

Ajax-trainer John Heitinga was niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg in Eindhoven omging met balbezit en de kansen. Ajax verloor met 3-0 en moest daardoor de tweede plek in de eredivisie aan de ploeg van Ruud van Nistelrooij laten. ,,Zij waren veel effectiever dan wij.”

Dat de landskampioen met ruime cijfers verloor lag vooral aan de effectiviteit, vond Heitinga. ,,De eerste de beste kans die PSV krijgt, staan we 1-0 achter. Daarna moet je het spel gaan maken, krijgen we een paar kansjes en scoren niet en zij scoren wel”, zei Heitinga bij ESPN.



Heitinga zag zeker in de eerste helft een slordig en ongeduldig Ajax. ,,Op de momenten dat je wel gaat voetballen, domineer je in balbezit, maar dat moet je ook omzetten in kansen. In topduels hangt het ook af van kansen. Met Steven Bergwijn hadden we de aansluiting kunnen maken, maar de bal ging via de paal en de paal eruit. In de tweede helft was het een open wedstrijd, maar waren zij veel effectiever dan wij.”

Bij Ajax waren veel spelers niet op hun best, vond Heitinga. ,,Ik denk dat Jorrel Hato vandaag bij ons beste man was en dat zegt wel veel. Daar moeten we ook kritisch naar kijken richting volgend seizoen.”

Tadic: ‘Ik voel me hier verantwoordelijk voor’

Dusan Tadic vond dat Ajax vanmiddag veel te veel fouten maakte in Eindhoven. ,,Alle drie de doelpunten waren cadeautjes voor PSV. Als je ze zo makkelijk weggeeft, win je geen wedstrijden”, zei de aanvoerder van de Amsterdammers.

De nederlaag kwam hard aan bij Tadic. ,,Het is erg pijnlijk om te verliezen, zeker van PSV. We hebben dit seizoen maar één topwedstrijd gewonnen, in de beker tegen Feyenoord. Dat is erg frustrerend. Het is een moeilijk seizoen. Iedereen weet dat we betere spelers nodig hebben, maar dat is geen excuus. We moeten het beter doen.”

Tadic zei mee te leven met interim-trainer Heitinga. ,,Ik vind het vervelend voor hem. Hij doet alles voor Ajax. Ik voel me hier verantwoordelijk voor. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken nu, of je nou 17 of 35 bent.”

