John Heitinga spreekt van ‘verschrikkelijke’ eerste helft: ‘Het moest van diep komen’

Trainer John Heitinga erkent na de zege bij Vitesse (1-2) dat het nog beter moet, wil Ajax aan het eind van het seizoen de landstitel prolongeren. In Arnhem zag hij met name een tegenvallende eerste helft van zijn ploeg. ,,Des te knapper vind ik het dat ze vandaag op mentaliteit de overwinning over de streep trokken.”

,,In de eerste helft was het echt verschrikkelijk van onze kant. Echt heel slecht", begon Heitinga aan zijn analyse bij ESPN. ,,Het was statisch, slordig aan de bal. Je loopt de trechter in en dat resulteert in een standaardsituatie met wederom een tegengoal. Voor de tweede helft heb ik dan ook aan gegeven dat als we willen strijden om de titel, we vandaag moesten winnen. Toen kwam er ook meer balans op het veld, maar met name de eerste helft moeten we kritisch bekijken en daarna snel vergeten. Het moest van diep komen.”

Weer kreeg Ajax een doelpunt tegen uit een standaardsituatie, al scoorde het er daaruit vanmiddag ook twee. ,,Dat is te veel. Dat is een feit en dat weten we. Tegenstanders die graag uit de omschakeling spelen moet je niet zo in het zadel helpen. Daar moeten we ons beter tegen wapenen. We waren niet vast genoeg en anticipeerden niet goed op de tweede bal. Als die in niemandsland valt, moet de bal voor ons zijn. Als Vitesse hem verovert, gooien ze hem namelijk achter de laatste linie. Na rust zochten we ook zelf meer de diepte en je zag dat het bij fases erg goed ging.”

Met de volle buit in Arnhem blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord. ,,We moeten deze lijn zien door te trekken, al weten we ook dat het beter moet. Des te knapper vind ik het dat ze vandaag op mentaliteit de overwinning over de streep trokken. De absolute wil is er. Dit was een knappe zege, met name in de tweede helft.”

Matchwinner Álvarez: ‘Het plan werkte’

Edson Álvarez was misschien wel de belangrijkste speler van Ajax in de GelreDome. De Mexicaan maakte na rust de 1-2. Het was pas voor het eerst dat Álvarez dit seizoen het net vond, na tot vandaag 38 mislukte doelpogingen. ,,Ik kreeg in de laatste wedstrijden al veel kansen. Ik scoorde ze alleen niet, dus ik ben blij met mijn eerste. Het voelt goed, want het was ook een belangrijke goal. We bleven met het team vechten.”

Volledig scherm Edson Álvarez viert de 1-2. © Pro Shots / Stefan Koops

Door de nieuwe trainer wordt Álvarez steeds vaker in het hart van de defensie opgesteld, waar hij doorgaans als controlerende middenvelder fungeerde. ,,Ik speel op de positie waar het team me nodig heeft en moet beide kunnen invullen.”



In de tweede helft mocht Mexicaan na het inbrengen van Calvin Bassey weer een linie naar voren. ,,Dat was een goede tactiek van de trainer. We verloren in de eerste helft te veel ballen en hadden meer controle nodig op het middenveld. Het plan werkte.”

Klaassen hoopt dat Ajax cruciale zege heeft geboekt

Davy Klaassen hoopt dat Ajax een cruciale zege bij Vitesse heeft geboekt. ,,Stel dat we kampioen worden... Dan is dit echt zo’n wedstrijd geweest waarvan je zegt dat het heel belangrijk is dat we hebben gewonnen.”

Ajax houdt na de zege op Vitesse een achterstand van 3 punten op koploper Feyenoord, dat op 19 maart naar de Johan Cruijff Arena komt. ,,Wij letten vooral op ons zelf. Het is lekker als onze concurrenten een keer verliezen. Maar we komen heel ver als we blijven winnen. En daar hebben we ook invloed op.”

Volledig scherm Davy Klaassen maakt de 1-1. © ANP

Ook Klaassen erkende dat Ajax het liet afweten in de eerste helft in Arnhem. ,,We waren veel te slordig. Daardoor leden we te veel balverlies en juist dan speel je een tegenstander als Vitesse in de kaart. In de tweede helft ging het een stuk beter maar dan verzuimen we die derde treffer te maken. Zo hielden we het onnodig spannend.”

Marco van Ginkel kopte Vitesse in de 30ste minuut op voorsprong. Klaassen maakte drie minuten later gelijk. Hij stond aanvankelijk buitenspel maar kreeg de bal uiteindelijk in zijn voeten gespeeld door tegenstander Nicolas Johnny Isimat-Mirin. De videoscheidsrechter keek nog even naar de 1-1 maar besloot het doelpunt goed te keuren. “Ik denk dat het een geldig doelpunt was”, zei Klaassen. “Die verdediger probeert de bal weg te schieten. De bal kwam niet bij toeval bij mij. Dus is het wel een doelpunt.”

