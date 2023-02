John Heitinga wint ook zijn vierde wedstrijd met Ajax, maar tegen Union zal het beter moeten

Dick Advocaat en ADO verrassen Go Ahead, Hagenaars plaatsen zich als laatste voor kwartfina­le KNVB Beker

ADO Den Haag heeft donderdagavond voor een stunt in het bekertoernooi gezorgd. De ploeg van Dick Advocaat bleef af en toe met hangen en wurgen op de been, maar won wel van eredivisionist Go Ahead Eagles en plaatste zich zo voor het eerst in achttien jaar voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker: 1-0.

10 februari