John Heitinga zag twijfel bij Ajax in eerste helft tegen RKC, Steven Berghuis staat versteld van Mo Kudus

,,Voor rust was er nog wat twijfel in de ploeg, maar dat was helemaal niet nodig’’, zei Heitinga na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. ,,Dat moeten we even terug gaan kijken. In de tweede helft hebben we vanaf de aftrap gedomineerd, we hebben goede goals gemaakt en hadden continu de druk erop.’’

Heitinga maakte zijn debuut als coach in de Johan Cruijff Arena, waar hij als speler al wel had gespeeld. Of hij heeft genoten? ,,De tweede helft wel’’, knipoogde hij. ,,Het is een geweldig moment als je daar staat. Heel veel dingen zijn ook nieuw voor mij. Ik moest even kijken waar alles was.’’

Steven Bergwijn

Heitinga hoopt Steven Bergwijn snel weer bij zijn selectie te hebben. De aanvaller kon zondag niet meedoen wegens fysieke klachten. ,,Steven kwam niet helemaal fris uit de wedstrijd van drie dagen geleden tegen FC Twente”, zei Heitinga. ,,Op medisch advies moest ik hem daardoor buiten de groep laten. Ik hoop dat hij er donderdag weer bij is.” Ajax speelt dan voor eigen publiek in de tussenronde van de Europa League tegen de Duitse club 1. FC Union Berlin.

RKC kwam voor rust op voorsprong via Mats Seuntjens en frustreerde de Amsterdammers lange tijd, maar Ajax rechtte de rug alsnog. Invaller Brian Brobbey, Jurriën Timber en Mohammed Kudus bezorgden de regerend landskampioen uiteindelijk de drie punten, waardoor de verschillen met Feyenoord en AZ intact bleven. Ajax staat derde in de eredivisie.

Volledig scherm Mohammed Kudus en John Heitinga. © ANP

Berghuis looft Kudus

Steven Berghuis vond het terecht dat Mohammed Kudus zondag bij de ontmoeting tussen Ajax en RKC Waalwijk (3-1) werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Ghanees nam in de slotfase de derde treffer voor zijn rekening, op aangeven van Berghuis.

,,Kudus is een wat bescheiden jongen, een beetje op zichzelf. Het is mooi dat hij op het veld loskomt”, sprak Berghuis. ,,Soms sta ik versteld van wat deze jongen kan. Op het trainingsveld loopt hij er af en toe een paar zo makkelijk voorbij. Dat deed hij nu ook in een wedstrijd. Dit zijn jongens die het verschil kunnen maken.”

Berghuis miste na een kwartier spelen een kans. RKC sloeg daarna via Mats Seuntjens wel toe (0-1). ,,Dat was een vrije schietkans voor mij. Zo’n bal moet tussen de palen. Als ik had gescoord, had ik het de ploeg een stuk makkelijker kunnen maken”, aldus Berghuis, die het in de tweede helft alsnog goed zag komen. Na rust speelde de international vanaf de zijkant.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.