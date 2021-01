John, Smeets of Flemming: wie maakte het doelpunt van de week?

Super Januari Berry van Aerle: 'Huntelaar heeft zijn keuze al gemaakt: hij gaat Schalke helpen’

15 januari Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Berry van Aerle over PSV, de club waar hij als scout actief is.