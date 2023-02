Jong Ajax houdt koploper PEC Zwolle met basisklant Brian Brobbey op gelijkspel, zege Willem II

Go Ahead Eagles doet na drie nederlagen op rij goede zaken in degradatie­strijd tegen NEC

Go Ahead Eagles heeft uitstekende zaken gedaan in strijd om lijfsbehoud. De Deventenaren boekten een 1-0 overwinning op NEC en stegen daarmee naar de knappe twaalfde plaats in de eredivisie. Daarmee maakte Go Ahead een einde aan een reeks van drie duels zonder nederlaag.

5 februari