Jong Ajax laat na om uit te lopen op NEC

Patrick Joosten bracht Jong Utrecht na dik een kwartier spelen op voorsprong. Jong Ajax sloeg na ruim een uur terug via Kaj Sierhuis. Sylla Sow besliste de wedstrijd in de 71ste minuut.



Jong AZ won van Jong PSV. In Alkmaar werd het 2-1. Voor de thuisclub scoorden Jamie Jacobs en Tijani Reijnders. Cody Gakpo was trefzeker voor PSV. De Eindhovenaren lieten daarmee de kans liggen op gelijke hoogte te komen met nummer drie Fortuna Sittard.