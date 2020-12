Jong Ajax onderuit in waterballet tegen Telstar na direct rood Bandé

Jong Ajax stond op dat moment nog met 1-0 voor door een doelpunt van Ar’Jani Martha in de elfde minuut. Fernandes maakte er acht minuten nadat hij hard in aanraking was gekomen met Bandé 1-1 van. Zes minuten voor tijd tekende Niels van Wetten voor de winnende. Telstar had bovendien het geluk dat een tweede Ajax-treffer werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel, wat het niet leek te zijn.

Voor Bandé is de rode kaart een nieuw hoofdstuk in zijn zeer ongelukkige huwelijk met Ajax. De buitenspeler uit Burkina Faso werd in december 2017 voor 8,5 miljoen euro gekocht van KV Mechelen, maar brak niet veel later in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn been. Pas in oktober 2019 maakte hij zijn eerste minuten voor Jong Ajax. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog altijd niet.