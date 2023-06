Jong Oranje is begonnen aan EK voetbal Onder 21: dit moet je weten

Jong Oranje heeft woensdagavond het EK onder 21 in Georgië en Roemenië afgetrapt met een 0-0 gelijkspel tegen Jong België . Welke spelers moet je in de gaten houden bij de andere landen en hoe zit het met de tickets voor de Olympische Spelen in Parijs?

Negende deelname voor Jong Oranje

Jong Oranje doet voor de negende keer mee aan het EK onder 21, dat sinds 1978 om het jaar wordt gehouden. Na de halve finales in 1988 en 1998 was Jong Oranje in 2006 en 2007 (toen werd overgeschakeld op oneven jaren) de beste van Europa. Het team van Foppe de Haan veroverde eerst de titel in Portugal (met Ron Vlaar, Stijn Schaars, Nicky Hofs, Demy de Zeeuw en Klaas-Jan Huntelaar) en herhaalde dat kunstje een jaar later in eigen land met Royston Drenthe, Maceo Rigters en Ryan Babel als de grote smaakmakers.

Na de halve finale in 2013 in Israël (met Cor Pot als coach) ontbrak Jong Oranje vervolgens drie toernooien op rij, maar twee jaar geleden was de ploeg onder coach Erwin van de Looi weer van de partij. Jong Oranje won toen door een late goal van Myron Boadu knap van Frankrijk in de kwartfinale, maar keek in de halve finale al na acht minuten tegen een 2-0 achterstand aan tegen Duitsland door twee goals van Florian Wirtz. Perr Schuurs deed halverwege de tweede helft nog wel iets terug, maar Duitsland won en deed dat vervolgens ook met 1-0 in de finale tegen Portugal.

Speelschema Jong Oranje

Groep A:

24 juni, 18.00 uur: Nederland - Portugal

27 juni, 18.00 uur: Nederland - Georgië

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar passeert Dmytro Chygrynskiy in de gewonnen EK-finale tegen Oekraïne (3-0) in Porto op 4 juni 2006. © AFP

Het was de derde eindzege voor de Duitse talenten, twee minder dan de gedeelde recordhouders Spanje (laatste in 2019) en Italië (laatste in 2004). Net als Nederland wonnen Engeland en Rusland het toernooi twee keer, maar dat was allemaal tussen 1980 en 1990.

Niet tegen Khvicha Kvaratskhelia, wel tegen Loïs Openda

Lang leek het toernooi extra glans te gaan krijgen met Khvicha Kvaratskhelia als sterspeler bij thuisland Georgië, maar de 22-jarige linksbuiten kiest na een lang en mooi seizoen met Napoli en EK-kwalificatieduels voor een welverdiende vakantie om zich op te laden voor het volgende seizoen.

Kvaradona scoorde al tien keer in twintig interlands voor het grote Georgië en zette de Serie A op z'n kop door als volslagen onbekende aankoop van Dinamo Batumi (voor 11,5 miljoen euro) Napoli naar de eerste landstitel in 33 jaar te leiden. Geen Kvaradona dus, maar wel tien andere spelers die al A-international zijn. De bekendste daarvan is doelman Giorgi Mamardashvili, die Jasper Cillessen uit het doel verdreef bij Valencia en daar al 63 wedstrijden keepte.

Bij Portugal zijn de twintigjarig aanvallers Francisco Conceição (Ajax) en Fábio Silva (PSV) mee op pad. Arsenal-middenvelder Fábio Vieira (beste speler van EK in 2021) wacht na 14 goals in 25 duels voor Jong Portugal nog altijd op zijn echte interlanddebuut, dus hij zal bondscoach Roberto Martínez zeker willen overtuigen.

De 23-koppige selectie van Jong Oranje

Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Joshua Zirkzee (Bologna FC), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley FC), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Quinten Timber (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Crysencio Summerville (Leeds United FC), Elayis Tavsan (NEC), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Thijs Dallinga (Toulouse FC), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Kjell Scherpen (Vitesse), Million Manhoef (Vitesse).

Finale op zaterdag 8 juli

De 23ste editie van het EK onder 21 wordt gespeeld in Georgië en Roemenië, met vier stadions in beide landen. Oranje speelt in de groepsfase alles in Tbilisi en blijft daar ook bij poulewinst, maar speelt bij een tweede plaats in poule A in de kwartfinale 230 kilometer westelijker in Kutaisi. De finale is op zaterdag 8 juli in Adjarabet Arena in Batumi, nog westelijker aan de Zwarte Zee bij de Turkse grens.



De wedstrijden van Jong Oranje zijn te zien op NPO2. De overige wedstrijden zijn alleen te zien op UEFA.tv en buitenlandse zenders.

Tickets voor Parijs 2024 te verdienen

Er zijn op dit EK ook nog tickets te verdienen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Als gastland Frankrijk zich plaatst voor de halve finales, plaatsen de andere drie halve finalisten zich voor het olympisch voetbaltoernooi. Het scenario is hetzelfde als Engeland zich plaatst voor de halve finales, aangezien het Engelse team niet in aanmerking komt voor de Spelen. Als zowel Engeland als Frankrijk zich plaatsen voor de halve finales, is er een play-off wedstrijd tussen de twee beste kwartfinalisten voor het laatste olympische ticket.

Als Engeland en Frankrijk de halve finale allebei niet bereiken, wordt het derde ticket voor Parijs 2024 beslist in een play-offwedstrijd tussen de twee verliezende halvefinalisten.

De nieuwe coach Michael Reiziger, die Erwin van de Looi opvolgt na vijf jaar bij Jong Oranje, zal graag in de voetsporen willen treden van Foppe de Haan die Oranje mocht coachen bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Hij nam Roy Makaay, Gerald Sibon en Kew Jaliens mee als zijn drie dispensatiespelers.

In de voetsporen van Figo, Pirlo en Drenthe

Het rijtje spelers dat sinds 1978 werd uitgeroepen tot Player of the Tournament is zo mooi en lang dat het bijna zonde is om ze niet allemaal op te noemen, maar we doen een kleine greep. Het gaat langs illustere namen als Vahid Halilhodžić (1978), Rudi Völler (1982), Davor Šuker (1990), Luis Figo (1994), Fabio Cannavaro (1996), Andrea Pirlo (2000), Klaas-Jan Huntelaar (2006), Royston Drenthe (2007) en Marcus Berg (2009). De laatste zes edities was de winnaar altijd een middenvelder uit Spanje (Juan Mata, Thiago, Dani Ceballos, Fabián Ruiz) of Portugal (William Carvalho, Fábio Vieira).

Volledig scherm Royston Drenthe en Foppe de Haan na het gewonnen EK in 2007, toen Jong Oranje in de finale in Groningen met 4-1 won van Servië. © ANP / ANP

Genoeg over het verleden, door naar de toekomst, want dat is waar dit toernooi om gaat. Wie toont deze zomer zijn kwaliteiten aan heel Europa? Ryan Gravenberch (21) en Loïs Openda (23) zijn zeker kanshebbers, maar ook de Oekraïne linksbuiten Mykhailo Mudryk (22) wil zich tonen na een moeizaam eerste halfjaar bij Chelsea.

Of wat te denken van Youssoufa Moukoko, de 18-jarige aanvaller die gebrand is op succes nadat hij met Borussia Dortmund de Bundesliga-titel misliep. Moukoko speelde al 72 wedstrijden (!) in de hoofdmacht van de Duitse topclub en ook al twee interlands voor het grote Duitsland. Bij Engeland en Spanje geen spelers die hun interlanddebuut al maakten, maar genoeg interessante namen uit de Premier League en La Liga.

Bij de Fransen springt de naam Khéphren Thuram (zoon van Lilian, broertje van Marcus) direct in het oog, maar met Rayan Cherki (Lyon) en Michael Olise (Crystal Palace) zal hij zeker niet de enige blikvanger zijn. Het Italiaanse toptalent Wilfried Gnonto (19) scoorde slechts vier keer in 28 duels voor het gedegradeerde Leeds United, maar zal met een mooie lichting talenten gaan jagen op de eerste eindzege sinds 2004.