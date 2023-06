Jong Oranje met schaamrood op de kaken naar huis: goudkoorts eindigt al in groepsfase

met poll Quilind­schy Hartman verwacht vol Georgisch stadion voor groepsfina­le: ‘Niet bang zijn om ons eigen spel te spelen’

Jong Oranje moet dinsdag (18.00 uur) het vege lijf zien te redden op het EK, door het stuntende gastland en koploper Georgië in een nagenoeg vol Boris Pajtsjadze-stadion te verslaan. ,,Dat het vol zit, is alleen maar mooi”, zegt Quilindschy Hartman. ,,We moeten genieten van de sfeer en niet bang zijn om ons eigen spel te spelen.”