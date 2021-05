Jong Oranje met Teze en zonder Ihattaren terug naar Hongarije voor kwartfinale EK, Rensch debuteert

Ten opzicht van de groepsfase, waarin Jong Oranje als groepshoofd eindigde, mist Van de Looi Cody Gakpo en Teun Koopmeiners. Zij voegen zich maandag bij het Nederlands elftal met de hoop deel te nemen aan het grote EK. Hetzelfde geldt voor Jurriën Timber, die in maart ziek afhaakte voor de poulefase van het EK van Jong Oranje. Ook Mohamed Ihattaren (PSV) is er net als in de groepsfase niet bij.



Gakpo en Koopmeiners worden vervangen door Stengs en Matusiwa. Laatstgenoemde ontbrak door een blessure op het eerste deel van het EK, terwijl Stengs is afgehaakt bij het grote Oranje. Daarnaast telt de selectie nog één mutatie. Feyenoord-back Lutsharel Geertruida staat zijn plek af aan Rensch, die dit seizoen als vleugelverdediger doorbrak bij Ajax en zich voor het eerst bij de selectie van Jong Oranje voegt.



De Nederlandse beloften treden op maandag 31 mei in de Bozsik Aréna in Boedapest aan tegen Jong Frankrijk, dat te boek staat als één van de topfavorieten voor de eindzege met spelers zoals Dayot Upamecano (RB Leipzig), Eduardo Camavinga (Stade Rennes) en Houssem Aouar (Olympique Lyon). Ook een eventuele halve finale vindt plaats in Hongarije. De finale van het EK staat op 6 juni gepland in Ljubljana.