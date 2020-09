Jong Oranje weer naar Almere voor EK-kwalificatie

Ontketend Jong Oranje houdt huis: AZ-trio pakt spotlights bij monsterze­ge in Belarus

4 september Een oppermachtig Jong Oranje heeft ook de vijfde wedstrijd in de EK-kwalificatiecyclus gewonnen. Het veelbesproken uitduel met Wit-Rusland Torpedo Stadion in Zhodino eindigde in een enorme 0-7 overwinning, het overgrote deel van de Nederlandse doelpunten werd gemaakt door spelers van AZ.