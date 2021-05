Jong Oranje zorgt door late goal Boadu voor enorme EK-sensatie tegen titelfavoriet Jong Frankrijk

Door Johan Inan



En dat terwijl Jong Oranje in de kwartfinale meerdere malen leek te sneuvelen. Maar nadat Boadu ver in blessuretijd de voorzet van Kluivert binnengleed, vlogen spelers, reserves en stafleden de spits bij AZ in de armen. De stunt tegen de titelfavoriet was even later compleet toen scheidsrechter Maurizio Mariani voor het laatst op zijn fluit blies.

Heel onverdiend viel de overwinning op de Franse talenten ook niet te noemen. Jong Oranje nam het heft vroeg in handen en creëerde na een minuut of twintig ook de eerste kansen. Calvin Stengs, afgevallen bij het Nederlands elftal, schoot via een Franse voet naast. Twee minuten later liet de aanvaller van AZ het, na sterk voorbereidend werk van uitblinker Tyrell Malacia, opnieuw na de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Het schot bij de tweede paal was te slap en recht op Faitout Maouassa af. De verdediger van Jong Frankrijk voorkwam zodoende de 1-0 voor Jong Oranje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En hoewel Jong Frankrijk tot dan toe geen kans had gecreëerd, lag de bal weer twee minuten later aan de overkant wel in het netje. Justin Bijlow had even eerder nog een fraai schot van Jonathan Ikoné al zwevend over de lat getikt, maar moest vervolgens het antwoord schuldig blijven toen Dayot Upamecano de vrijheid in de doelmond keihard afstrafte met een harde kopbal (0-1).

Volledig scherm Dayot Upamecano maakt de 0-1. © REUTERS

De doelpuntenmaker, die deze zomer voor ruim veertig miljoen naar Bayern München verkast, zag zijn geheel vrijstaande Leipzig-teamgenoot Justin Kluivert verderop in de eerste helft na een goede rush en listig passje van Perr Schuurs wild over schieten. Ook omdat Houssem Aouar daarvoor een subtiel wippertje van Moussa Diaby niet tot doelpunt wist te promoveren, keek Jong Oranje halverwege tegen een minimale achterstand aan.

Die achterstand werd vroeg in de tweede helft weggepoetst. Ferdi Kadioglu zag zijn schot geblokt worden, waarna de afzwaaier bij Myron Boadu belandde. De spits van AZ, tot dan toe onzichtbaar, trof via de voet van Meslier en met een luchtje van buitenspel wel het doel. Daarmee hield Boadu de missie van Jong Oranje, dat ondanks de absentie van de gepromoveerde Teun Koopmeiners en Cody Gakpo en geblesseerde Noa Lang en Brian Brobbey voor Europees goud afreisde naar Hongarije, overeind.

Volledig scherm Myron Boadu. © AFP

Die droom wankelde in het laatste half uur van de reguliere speeltijd. Frankrijk raakte de paal, kopte over en zag schoten gekeerd worden door Bijlow. Met spaarzame uitbraken sprong Jong Oranje bovendien veel te slordig om, totdat Justin Kluivert in de allerlaatste minuut werd gelanceerd en met een lage voorzet Boadu bereikte. De AZ-spits gleed de winnende treffer binnen en hielp Jong Oranje zodoende naar de halve finale van het EK. Titelfavoriet Jong Frankrijk ligt uit het toernooi.



Daardoor staat Jong Oranje donderdag in Szekesfehervar, op zo’n zeventig kilometer van Boedapest, in de halve finale tegen de winnaar van Denemarken en Duitsland. De finale staat voor zondag gepland in Slovenië. De Nederlandse beloften hadden zich in maart na een zorgwekkend begin in de poulefase tegen Roemenië en Duitsland (twee keer 1-1) met een grote zege op Hongarije als groepshoofd voor de knock-out-fase gekwalificeerd.

Ook Jong Spanje naar halve finale EK voetbal Na Jong Oranje heeft ook Jong Spanje zich geplaatst voor de halve finale van het EK. Het land versloeg in Maribor in de kwartfinale Jong Kroatië. Javi Puado maakte in verlenging het winnende doelpunt, 2-1. In de 66ste minuut zette Javi Puado de Spanjaarden ook al op voorsprong. Pas 4 minuten in blessuretijd sleepte Luka Ivanusec een verlenging uit het vuur voor de Kroaten. Hij deed dat door een strafschop te benutten. De vierde kwartfinale gaat tussen Italië en Portugal.

Volledig scherm Jong Oranje viert feest. © Pro Shots / Thomas Bakker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jong Oranje plaatste zich eind maart als winnaar van groep A voor de kwartfinales. De Fransen eindigden in poule C als tweede. Toch beginnen de Fransen maandag als favoriet. Bondscoach Erwin van de Looi raakte aanvoerder Teun Koopmeiners en aanvaller Cody Gakpo kwijt aan het Nederlands elftal. Noa Lang en Brian Brobbey haakten af met blessures. De Franse selectie lijkt juist sterker dan tijdens de groepsfase.

Bij afwezigheid van Koopmeiners draagt Dani de Wit, zijn ploeggenoot bij AZ, de aanvoerdersband. Justin Bijlow krijgt de voorkeur onder de lat. Kjell Scherpen was twee maanden geleden nog de eerste keuze als keeper. In Hongarije zijn de meeste maatregelen rond het coronavirus opgeheven. Bij de kwartfinale van Jong Oranje in de Bozsik Arena zitten naar verwachting een kleine 2000 toeschouwers op de tribune.

Volledig scherm Dani de Wit draagt bij Jong Oranje de aanvoerdersband. © Pro Shots / Paul Meima