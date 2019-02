Jong PSV klopt TOP Oss en klimt naar vijfde plaats

Jong PSV heeft zich op de vijfde plaats van de Keuken Kampioen Divisie genesteld. De ploeg van trainer Dennis Haar won met 3-1 van TOP Oss en wipt daardoor in de stand over Roda JC heen.

Jong PSV kwam op de Herdgang na een half uur op achterstand. Via een uitbraak wist Ragnar Oratmangoen te scoren, nadat hij aan de aandacht van Bertalan Kun ontsnapte. De PSV-beloften bogen de achterstand snel om in een voorsprong, nadat achtereenvolgens Justin Lonwijk en Mauro Júnior (vanaf de stip) scoorden. De goal van Lonwijk was het aanzien meer dan waard. Met een prachtig schot krulde hij de bal in de rechterhoek achter keeper Nick Olij. Lonwijk had voor de winterstop te maken met een langdurige knieblessure en lijkt nu echt op de weg terug. De Tilburger speelde zijn beste wedstrijd na zijn rentree.

Mauro benutte een penalty feilloos en was opnieuw een van de motoren van Jong PSV. Door zijn goal kon de ploeg met een voorsprong gaan rusten. Ook na de onderbreking had Jong PSV niet al te grote problemen met TOP, dat vergeefs probeerde om tot grote kansen te komen. Na een uur scoorde Zakaria Aboukhlal (3-1) en leek het pleit beslecht. De Ossenaren kregen nog wel een aantal mogelijkheden, maar slaagden er niet om in PSV-keeper Youri Roulaux nog te verschalken.

Jong AZ

Ook de beloften van AZ hielden de punten in eigen huis. In Wijdewormer werd SC Cambuur met 2-1 aan de kant gezet. Ondrej Mihálik opende al na vier minuten de score, op slag van rust maakte Kenzo Goudmijn er 2-0 van. De aansluitingstreffer van Kevin van Kippersluis viel pas diep in blessuretijd.