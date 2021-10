Jongensdroom komt uit voor Fortuna-goudhaantje Noslin: ‘Een halfjaar geleden werkte ik nog bij Subway’

De 22-jarige Noslin viel in de rust van Willem II - Fortuna in. Dat deed hij bij een 0-0 tussenstand, een paar minuten later schoof hij de 0-1 binnen. Met zijn eerste treffer in het betaald voetbal voegde hij een nieuw hoofdstuk toe aan zijn toch al bijzondere verhaal. De 22-jarige aanvaller speelde vorig seizoen namelijk nog bij de amateurs, waarna hij deze zomer aansloot bij TOP Oss. Hij tekende een amateurcontract bij de Keuken Kampioen Divisie-club en draaide er ook de voorbereiding, maar een paar weken later klopte Fortuna Sittard op de deur.

Bij de Limburgers tekende hij vervolgens een profcontract, vrijdag volgde het volgende hoogtepunt. Of hij degene die dit een tijd geleden zou hebben voorspeld voor gek had verklaard? ,,Ja, honderd procent. Dit is een jongensdroom”, zo straalde Noslin na afloop tegenover ESPN. ,,Een halfjaar geleden voetbalde ik bij DHSC en werkte ik bij Subway. Dat was het leven dat ik had. Daarnaast trainde ik elke dag. En nu, een halfjaar later, sta ik in de eredivisie.”

DHSC is de Utrechtse amateurclub waar Wesley Sneijder assistent-trainer is en Mounir El Hamdaoui speelt. De twee ex-toppers begeleiden Noslin. ,,Dat is spontaan gebeurd. We zijn gaan zitten en gaan praten, toen vroegen ze me of zij mij mochten begeleiden. Ik had niets te verliezen, dus ben ik met ze in zee gegaan.” En met succes, zo blijkt.