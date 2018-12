Jos Hooiveld beëindigt voetballoopbaan

Eindejaars­rap­port: PSV kan na zonnig halfjaar op zoek naar titelglans

28 december PSV is niet meer actief in Europa, ligt uit het bekertoernooi en pakte de Johan Cruijff Schaal niet. Dat wordt voorlopig gecompenseerd door een prachtige serie in de eredivisie, de beste die PSV sinds 1987 neerzette. Garanties geeft dat niet, omdat ook Ajax in supervorm is. Hoe deden spelers en trainer het?