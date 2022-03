Juist harde eisen van Louis van Gaal aan verdedigers helpen Oranje offensief

Matthijs de Ligt: ‘We nemen nu wat meer risico dan met Frank de Boer’

Matthijs de Ligt keek met een goed gevoel terug op de eerste interland van Oranje in het nieuwe jaar. ,,We hebben vier dagen getraind op het nieuwe systeem en dan leggen we deze wedstrijd op de mat. Ik denk dat dat wel wat hoop biedt”, zei de centrale verdediger na de zege van 4-2 op Denemarken.

7:45