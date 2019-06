‘Juist ík eruit, daar had ik moeite mee’

Door Tim Reedijk



Jackie Groenen is een genieter. Van jongs af aan is ze opgegroeid met de beelden van Johan Cruijff. In de auto op weg naar trainingen zat een schermpje waarop ze de videobeelden van de grootmeester grijs draaide. Nu is het Frenkie de Jong die haar bovengemiddelde aandacht trekt.



Voetballers die dingen doen die anderen niet kunnen of die passes geven die anderen niet zien. Bij de Leeuwinnen is die rol háár toebedeeld. Zij is de speelster die een wedstrijd kan openbreken met een splijtend passje. Liefhebbers als AD-columnist Willem van Hanegem (‘ze kan geweldig voetballen en zegt zinnige dingen over het spelletje’) loven haar kunnen op het veld en daarbuiten.