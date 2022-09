Julio Velázquez volgt ontslagen Sjors Ultee op bij Fortuna Sittard

Fortuna Sittard verloor de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen, nadat de Limburgers zich vorig seizoen op miraculeuze wijze op de slotdag veilig speelden in Nijmegen. Na de nederlagen tegen Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en Cambuur (1-4) werd Sjors Ultee ontslagen. Onder interim-trainer Dominik Vergoossen verloor Fortuna vervolgens ook van Heerenveen (2-1) en FC Utrecht (3-4). De Turkse spits Burak Yilmaz (37) scoorde al vier keer in vijf wedstrijden, maar kreeg ook al de nodige kritiek omdat hij zich te nadrukkelijk met allerlei zaken zou bemoeien. Vergoossen gaf na de nederlaag in Heerenveen ook al toe dat Yilmaz een ‘invloedrijke assistent’ was.

Velázquez kijkt uit naar zijn periode in Sittard, zo laat hij op de clubsite weten. ,,Ik heb in de afgelopen periode de selectie aandachtig geanalyseerd. Er staat een groep met enorm veel potentie, de stand op de ranglijst geeft mijns inziens een vertekend beeld. Natuurlijk neemt de positie druk met zich mee, maar daarvoor moet je niet weglopen. We moeten met z’n allen aan het gezamenlijke doel werken om deze club hogerop te brengen.”

De nieuwe hoofdtrainer liet even op zich wachten, onder meer om geen overhaaste beslissingen te nemen. ,,We hebben met verschillende trainers gesproken de afgelopen periode,” aldus technisch manager Sjoerd Ars. ,,Julio maakte in zijn presentatie indruk door de manier waarop hij ons team had geanalyseerd, met daarin de pijnpunten, maar zeer zeker ook de mogelijkheden. We zijn overtuigd dat hij op dit moment de juiste man is om energie, tactische discipline en intensiteit in ons team te gaan brengen. Als we met zijn allen dat kunnen bewerkstelligen gaan we de onderste regionen hopelijk snel verlaten”