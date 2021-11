Justin Bijlow terug bij Feyenoord ‘bij nieuwe start’ in lege Kuip

Feyenoord heeft op verdediger Denzel Hall na een volledig fitte groep en als dan de hekkensluiter van de eredivisie op bezoek komt, dan kan de aanhang van de Rotterdammers achterover leunen. Toch?



Een lege Kuip en het feit dat PEC in de persoon van Dick Schreuder opeens een nieuwe trainer voor de groep heeft staan, maakt het een apart karwei. ,,Als trainer vind je het vaak wel lekker als je weet hoe een tegenstander speelt’', zegt Arne Slot. ,,Bij Katwijk speelde Schreuder aanvallend voetbal, maar bij Vitesse was hij assistent trainer van een hoofdcoach die met vijf verdedigers speelt. Trekt hij die lijn door in Zwolle en wil hij dat er in twee dagen in krijgen of doet hij het anders, het is afwachten voor ons.’’