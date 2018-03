Justin Kluivert en Guus Til debuteren in Oranje

Trotse Koeman: Deze uitslag had ik ook niet verwacht

22:57 Bondscoach Ronald Koeman was vanavond blij verrast met de 0-3 zege van Oranje op Europees kampioen Portugal in het Stade de Genève in Zwitserland. ,,Nee, deze uitslag had ik ook niet verwacht," bekende hij na afloop.