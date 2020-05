Kameleon Rijkaard zou ook nu nog een topspeler zijn

Deze week in... 1982 Het enige kampioen­schap van Helmond Sport: ‘Al die mensen... Het leek wel de Coolsingel’

10:01 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering één in deze serie: het enige kampioenschap van Helmond Sport, in 1982. Een terugblik met Henny van de Ven en Robert Cox.