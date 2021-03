Kamp-Sneijder waarschuwt FC Den Bosch: ‘Benaderd door andere clubs uit binnen- en buitenland’

Entree mislukt, maar gaat Velthuizen slagen in Sittard? ‘Piet is dapper, dit durft niet iedere keeper’

1 maart Piet Velthuizen had zondag nauwelijks zijn rentree gemaakt als prof of hij viel geblesseerd uit. Het past naadloos in het verhaal van de voormalig Oranje-doelman. Overal kwam Piet, maar nergens bleef hij lang. Gaat hij alsnog slagen bij Fortuna Sittard?